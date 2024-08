Det ser ut til at Red Dead Redemption endelig kommer til PC

HQ

Hvis du fortsatt er sikker på at Rockstar vil lansere Grand Theft Auto VI på PC når det debuterer på PS5 og Xbox Series X / S neste år, er det verdt å være klar over at den berømte utvikleren er beryktet for ikke å prioritere plattformen. Ikke bare var GTA V konsolleksklusivt i en periode, men det fantastiske Red Dead Redemption er fortsatt ikke tilgjengelig på plattformen, til tross for at det ble lansert i 2010.

Selv om det har vært utallige rykter om at dette vil endre seg, har det faktisk aldri skjedd, selv om dette endelig kan være tilfelle. En PlayStation Store-oppføring nevner spesifikt at RDR vil komme til PC "for første gang noensinne", som en del av en pakke med Red Dead Redemption 2 og med forskjellige plattformspesifikke oppgraderinger.

I beskrivelsen av spillet står det "Opplev de episke western-eventyrene som definerte en hel generasjon - nå på PC for første gang noensinne."

Den fortsetter: "Med de komplette enspilleropplevelsene fra begge spillene, inkludert bonusinnhold fra Game of the Year Edition, har Red Dead Redemption alle oppgraderingene fra 2023-konsollversjonen pluss PC-spesifikke forbedringer, inkludert støtte for økt oppløsning og bildefrekvens, flere skjermer og annet tilbehør, samt romlig surroundlyd."

Den største haken er at RDR ikke vil inneholde flerspillerstøtte, slik det en gang gjorde på konsoller.

Kunne du tenke deg å sjekke ut Red Dead Redemption på PC?