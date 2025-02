Det ser ut til at vi kan forvente at flere Defenders debuterer i Marvel Cinematic Universe

HQ

Da Charlie Cox' Matt Murdock/Daredevil debuterte på Marvel Cinematic Universe i Spider-Man: No Way Home, ble det umiddelbart klart at de tidligere Netflix Marvel -adapsjonene kan og vil bli krysset videre inn i MCU. Dette utvides i de kommende ukene når Jon Bernthals Frank Castle/Punisher også debuterer i MCU i Daredevil: Born Again serien, som til og med inkluderer en rekke andre Daredevil stjerner. Så, hva med de andre Defenders? Når vil de debutere i MCU, hvis de i det hele tatt vil gjøre det?

Selv om det er uklart, ser det definitivt ut til å skje. Dette er så godt som bekreftet av Marvels TV-sjef, Brad Winderbaum, som snakket med Entertainment Weekly for å si følgende :

"Jeg kan ikke si så mye, men jeg kan si at det er så spennende å kunne leke i den sandkassen. Vi har selvsagt ikke ubegrensede fortellerressurser som en tegneserie, [der] hvis du kan tegne det, kan du gjøre det. Vi har å gjøre med skuespillere og tid og den enorme produksjonsskalaen for å bygge et filmatisk univers, spesielt på TV. Men jeg kan bare si at alle disse variablene tatt i betraktning, er det absolutt noe som er kreativt ekstremt spennende, og som vi utforsker veldig mye."

Så selv om det gikk mange rykter om at Krysten Ritters Jessica Jones ville dukke opp i en eller annen grad i Daredevil: Born Again, har Marvel kanskje større ambisjoner for karakteren og hennes kolleger, som Mike Colters Luke Cage og Finn Jones' Ironfist.

Vil du se mer fra Defenders?