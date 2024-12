Krysten Ritter hinter til mulig retur som Jessica Jones i Marvel Cinematic Universe

HQ

Etter hvert som spenningen øker for Daredevil: Born Again, som debuterer på Disney+ i mars, håper en annen Marvel-helt på en gjenopplivning. I et nylig intervju med Comicbook.com uttrykte Krysten Ritter, som spilte Jessica Jones i Netflix-serien, interesse for å vende tilbake til MCU. Ritters kommentarer kommer etter at MCUs TV-sjef Brad Winderbaum tidligere i år nevnte at han gjerne skulle sett Jessica Jones komme tilbake, selv om han ikke utdypet detaljene.

Ritters svar var fylt med entusiasme, og signaliserte at hun var klar til å gå tilbake i rollen. Selv om ingenting offisielt er bekreftet, gir hennes begeistring næring til de voksende spekulasjonene om at Jessica Jones kan dukke opp igjen i en eller annen kapasitet, enten det er i en gjesterolle eller i en egen serie. Dette følger tilbakekomsten til andre Netflix-helter som Daredevil og Punisher, som allerede er satt til å gjøre opptredener i MCU.

Marvels 2025-skifer er allerede fullpakket med spennende titler som Your Friendly Neighborhood Spider-Man og Daredevil: Born Again, lurer fansen på noe: Vil Jessica Jones være en del av denne nye bølgen med Marvel-innhold?

Hva tror du - bør Jessica Jones gjøre comeback, og hvordan vil du i så fall se henne vende tilbake til MCU?