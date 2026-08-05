Det skjulte systemet bak oppstartsanimasjonen til Dreamcast avslørt

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Denne uken rapporterte vi at noen hadde funnet ut hvordan oppstartssekvensen til den originale Xbox-en fungerte. Det viste seg at det ikke var en forhåndsrenderet video, men at den lavalampe-lignende, radioaktivt glødende energimassen ble generert i sanntid.

Dette har igjen fått flere til å undersøke andre konsoller, og en av dem er NekoEye, som har analysert det som kanskje er spillverdenens mest sjarmerende oppstartssekvens noensinne, nemlig den til Dreamcast. Det viser seg at også denne er rendert i sanntid, og i en video på X kan vi nå se nærmere på teknologien bak den. Han skriver:

«Teksten vises skjult inne i en hvit kube, og spiralen er ganske enkelt en tekstur dekket av en haug med hvite polygoner som gradvis forsvinner inne i kuben.»

Som svar på et senere spørsmål om hvorfor Sega valgte denne løsningen, skriver han:

«Det går raskere å skjule dem enn å slette dem fra minnet; det sparer deg også for å måtte skrive en funksjon for å stoppe tegningen av dem. BIOS har vel ikke så mye minne, antar jeg.»

Sjekk ut hva som faktisk skjer når du starter opp Dreamcasten din i innlegget nedenfor.