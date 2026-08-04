Det spanske flyselskapet Iberia kunngjør en flytur som kun har til formål å se solformørkelsen 12. august fra luften

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12. august 2026 vil en total solformørkelse være synlig i Spania, som sammen med Island er det beste landet for å se hvordan månen dekker hele solen i over to minutter på enkelte steder. Det forventes at millioner av mennesker vil reise til de stedene hvor formørkelsen vil være best synlig (den første av tre solformørkelser på rad i løpet av tre år), og noen få privilegerte vil kunne se den... fra over 10 000 meters høyde, uten frykt for at skyer skal blokkere utsikten.

Iberia, Spanias nasjonale flyselskap, har kunngjort en flytur som skal finne sted 12. august, med avgang fra og ankomst til Madrid-Barajas lufthavn. Flyvningen vil gi passasjerene (som alle er forskere; den vil ikke være åpen for allmennheten) muligheten til å se solformørkelsen fra luften, og ved å fly i over 700 km/t vil de kunne «jage skyggen», noe som gir dem et unikt perspektiv for å observere og studere fenomenet over en lengre periode.

Fra flyet vil forskerne foreta målinger av solens morfologi og dra nytte av de observasjonsforholdene som høyden gir, der utsikten til solkoronaen i mindre grad påvirkes av skydekke og andre atmosfæriske fenomener, og de vil også kunne observere solens omgivelser under formørkelsen, inkludert Merkur og Venus.

Flyvningen (som skal gjennomføres med en Airbus A321XLR) vil få navnet «IB1473», til ære for astronomen Nikolaus Kopernikus’ fødselsår.

Det positive er at bildene tatt fra flyet (hvor ruten må beregnes nøye for å se formørkelsen på nøyaktig tidspunkt og klokkeslett) vil bli sendt direkte på sosiale medier via Wi-Fi-tilkobling til Starlink-satellitter.

Formørkelsen når sitt høydepunkt rundt kl. 20.30 CEST onsdag 12. august, så det blir ganske sent på ettermiddagen (derfor er det svært viktig for de som ønsker å se den live, å vite om solen fremdeles vil være synlig – og ikke skjult av bygninger eller fjell – under solnedgangen).