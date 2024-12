Det spanske fotballforbundet velger ny president, tidligere korrupsjonsdømt

HQ

Det spanske fotballforbundet (RFEF) har vært gjennom en turbulent tid den siste tiden, med to avganger på ett år etter Rubiales-affæren, der den tidligere presidenten kysset fotballspilleren Jenni Hermoso på munnen uten samtykke etter å ha vunnet fotball-VM for kvinner.

Rubiales var også kontroversiell i forbindelse med andre skandaler, som "Supercopa Files", en kontrakt som også involverte fotballspilleren og forretningsmannen Gerard Piqué om å ta den spanske supercupen til Saudi-Arabia og sørge for at Real Madrid og FC Barcelona hvert år var to av de fire lagene som var til stede.

I dag ble det avholdt nyvalg for å velge RFEF-president for de neste fire årene. Men de lyktes ikke i å legge kontroverser bak seg, da vinneren, Rafa Louzán, ble dømt for forvrengning av rettferdighet.

Louzán, som ble valgt med absolutt flertall, var tidligere politiker fra det konservative partiet PP, og kommunepresident i Pontevedra, en region i Galicia, nord i Spania. I 2021 ble han dømt for å ha gitt et tilskudd på 86 000 euro til oppussing av et fotballstadion. Han anket, og avgjørelsen vil ikke bli kjent før i februar. Hvis han ikke vinner frem, vil han bli utestengt i syv år, noe som betyr at han ikke vil kunne lede fotballforbundet.

Akkurat nå har Louzán klart å vinne tilliten til de fleste av de territorielle forbundene, i tillegg til Javier Tebas', president i LaLiga. Men hans posisjon er fortsatt tvilsom frem til februar. Hvis han taper ankesaken, vil han bli den tredje utestengte RFEF-presidenten på halvannet år, noe som vil svekke det spanske fotballforbundets internasjonale prestisje, rett etter at det er bekreftet at Spania blir et av vertslandene for VM i fotball i 2030.