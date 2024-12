FIFA bekrefter spillestedene for VM i fotball for menn i 2030 og 2034

HQ

FIFA har bekreftet hvor de to neste VM-sluttspillene for menn skal arrangeres, i 2030 og 2034. Det var under FIFAs kongress, en virtuell konferanse der FIFA stadfestet det som allerede var gitt: VM i 2030 vil bli arrangert i Spania, Portugal og Marokko, mens Saudi-Arabia vil være vertskap for VM i 2034.

Den andre opprinnelige kandidaten, Storbritannia, trakk seg da de i stedet fokuserte på UEFA Euro Cup 2028. Saudi-Arabia, som også var kandidat for 2030, fokuserte senere på 2034-utgaven, og i kraft av å være den eneste kandidaten FIFA aksepterte, er Saudi-Arabia i dag bekreftet som vertskap.

Spania, Portugal og Marokko skal arrangere VM i 2030, kommer Naranjito tilbake?

Neste fotball-VM, sommeren 2026, vil bli arrangert i USA, Canada og Mexico. For 2030-utgaven vil det igjen bli arrangert mellom tre nærliggende land, og to kontinenter. Faktisk tre kontinenter, ettersom de tre debutkampene unntaksvis vil bli spilt i Uruguay, Argentina og Paraguay, som en hyllest til Uruguay, som var vertskap for den første utgaven av verdensmesterskapet i 1930, for 94 år siden.

Finalen er ennå ikke bekreftet: kilder sier at den vil bli spilt i Madrid på Santiago Bernabéu, selv om det bestrides av Camp Nou i Barcelona og Hassan II stadion i Casablanca, som når den er ferdig vil ha den største kapasiteten i verden, 115.000 tilskuere.

Saudi-Arabia vil være vertskap for VM i fotball for menn i 2034. Stadionet som sannsynligvis skal være vertskap for finalen ble nylig offentliggjort, med et slående og naturalistisk design. Det gjenstår å se om arveprins Mohammed bin Salman vil forbedre rettighetene for kvinner og LHBTQ-befolkningen i løpet av det neste tiåret, eller om han i stedet vil stole på sportwashing for å gjøre alt arbeidet, slik det skjedde i Qatar for to år siden...