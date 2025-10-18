Det tapte Dragon Age-spillet får nytt liv takket være en dedikert fan

HQ

Etter at Dragon Age: The Veilguard ikke solgte nok til å imponere EA, ser det ut til at franchisen blir satt tilbake i hvelvet for nå. BioWare kan til og med være på klippene med EAs nye eierskap, men ingenting av det vil stoppe fansen som vil ha mer av Thedas.

En fan har til og med gjenopplivet et gammelt tekstbasert Dragon Age-spill. Dragon Age: The Last Court er et ressursstyringsspill satt i Thedas som fulgte etter hendelsene i Dragon Age: Inquisition. Det ble lukket av EA i 2020, men nå er det tilbake (via TheGamer).

Selv om det kanskje ikke har fantasy-handlingen til andre Dragon Age-titler, imponerte The Last Court fansen med sin skriving og pakket opp noen av de løse endene på slutten av Inquisition. Spillet kan spilles og lastes ned fra Itch.io gratis, men muligheten til å støtte spillet er der hvis du ønsker å betale.

I Dragon Age: The Last Court spiller du rollen som markien av Serault når du etablerer deg som regionens hersker, og du møter nye og kjente ansikter når du prøver å bli en hersker som er legenden verdig.