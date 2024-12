Det var ikke meningen at Heihachi skulle bli drept så voldsomt på slutten av Tekken 7

HQ

Det så virkelig mørkt ut for Heihachi Mishima, som på slutten av Tekken 7 ble slått bevisstløs og kastet ned i en vulkansk lavasjø, noe som skulle ha betydd at han ble brent opp i løpet av sekunder.

Men på Tekken 8 dukket han opp igjen som en Jack in the box et halvt år etter lanseringen, mer ondskapsfull enn noen gang før. Så hvordan skjedde dette, hvorfor døde han ikke? I Heihachis minikampanje får vi en ganske usannsynlig forklaring på hvordan det skjedde, og da vi nylig fikk sjansen til å møte Tekken-seriens sjef Katsuhiro Harada, fortalte han oss at det var en grunn til at det ble slik.

Det var aldri meningen at Heihachi skulle dø, men regissør Kohei "Nakatsu" Ikeda og CG-teamet gjorde en litt for god jobb med å overbevise oss om at den gamle legenden hadde møtt sitt endelikt. Mer spesifikt sa Harada :

"Vel, du vet, opprinnelig var tanken at Heihachi ikke skulle dø i seg selv. Men under utviklingen av Tekken 8 ba jeg regissøren, Kohei "Nakatsu" Ikeda, men også staben som hadde ansvaret for å lage CG-filmene, og så videre, om å få det til å se overbevisende ut, som om den faktiske avslutningen på kampen mellom Kazuya og Heihachi skjedde. Teamet og måten de fremstilte det på, var mer overbevisende enn jeg opprinnelig hadde sett for meg. Så det var mer ... det var hele tiden planen å finne en måte å bringe ham tilbake på en overbevisende måte."

Tekken 8 er ute nå for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Hvis du vil ha Heihachi, må du kjøpe ham separat for £6,49/€7,99 eller investere i en av spillets dyrere versjoner; Deluxe Edition eller Ultimate Edition.

Hvis du vil lese hele intervjuet med Harada, finner du det her, og vår anmeldelse av Tekken 8 kan leses på denne lenken.