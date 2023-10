Det vil ikke komme en lommebokvennlig versjon av Pixel 8

HQ

Like før helgen meldte vi at Google nå har lansert sin neste smarttelefon; Pixel 8 og Pixel 8 Pro. Hvis du planlegger å vente en stund før du slår til i håp om en billigere versjon, har vi imidlertid dårlige nyheter.

Google har bestemt seg for at Pixel handler om høyteknologi, og vil derfor ikke lansere noe rimeligere. Googles visepresident for mobilvirksomheten, Nanda Ramachandran, har forklart hvorfor og sier (via Der Standard) at det ville føre til "for mange kompromisser". Heldigvis kan du fortsatt få tak i Pixel 7, og prisene på Pixel 8 vil sannsynligvis også synke neste år, men ikke forvent en budsjettvennlig versjon av denne smarttelefonkolossen.

Takk til Wccftech