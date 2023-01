Detroit: Become Human har solgt mer enn 8 millioner eksemplarer

HQ

Si hva du vil om David Cages forfatterskap, men det er ingen tvil om at Quantic Dreams fokus på ekstremt filmatiske spill med Quick-Time Events-gameplay gjør dem fristende for alle som ønsker å fortape seg i en historie og/eller ikke er spesielt komfortable med komplekse kontroller. Dette ser ut til å gi titlene deres lengre levetid enn mange andre spill, noe vi har fått et nytt eksempel på i dag.

Quantic Dream har sendt oss en pressemelding som avslører at Detroit: Become Human nå har solgt mer enn 2,5 millioner eksemplarer på PC, noe som gjør at det passerer 8 millioner totalt på alle plattformer. Det som gjør dette enda mer imponerende er at spillet nådde mlepælen på 6 millioner tilbake i juli 2021, så det har solgt rundt 2 millioner eksemplarer siden den gang. Litt av en bragd med tanke på at spillet først ble lansert på PS4 i 2018. Vi får se om Star Wars Eclipse kan nå enda større høyder når, eller om, det lanseres en gang i fremtiden.