Detroit: Become Human runder 10 millioner solgte enheter

HQ

Det har vært ganske bemerkelsesverdig å være vitne til hvordan Quantic Dreams Detroit: Become Human har utviklet seg. Spillet har fortsatt å selge i et imponerende tempo til tross for at det debuterte i 2018, med over tre millioner leverte enheter etter seks måneder, fem millioner etter et par år, seks millioner etter tre år, åtte millioner etter nesten fem år, og nå 10 millioner seks år senere.

Dette ble bekreftet av Quantic Dreams administrerende direktør Guillaume de Fondaumiere i et innlegg på X, der han legger til: "Hele @Quantic_Dream-teamet slutter seg til meg for stolt å kunngjøre at @Detroit_Game nå har solgt i overkant av 10 millioner (betalte) enheter på @PlayStation og PC. Vi er ekstremt takknemlige overfor alle der ute som har spilt spillet. Dere betyr alt for oss, og vi kunne ikke ha oppnådd denne utrolige milepælen uten hver eneste en av dere!"

Denne kunngjøringen har naturligvis ført til en strøm av forespørsler om oppfølgere fra fansen, og mange håper fortsatt at utvikleren vil vende tilbake til denne sci-fi-verdenen for å fortelle flere historier. Ville du sett en oppfølger på Detroit: Become Human?