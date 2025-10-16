Detroit: Become Human-utvikler Quantic Dream bekrefter arbeid på et konkurransedyktig flerspillerspill

Mens Sony kanskje revurderer sin live-tjenesteinnsats, og andre utviklere lurer på om de virkelig kan få sin siste Battle Pass-bonanza til å tiltrekke seg millioner av spillere, går Quantic Dream dit den aldri har gått før. De Detroit: Become Human og Beyond: Two Souls utvikler lager et konkurransedyktig flerspillerspill.

"Etter mange år som et enkeltprosjektstudio bestemte vi oss også for å ta et nytt skritt," heter det i et nytt blogginnlegg fra Quantic Dream-sjef David Cage. "Flere team er fullt dedikert til å lage den neste generasjonen av fantastiske spill, inkludert noe veldig annerledes, en konkurransedyktig flerspilleropplevelse, født fra den samme ånden av nysgjerrighet og kreativitet som alltid har definert oss."

Cage bemerker at Quantic Dream er klar over at de ikke har prøvd seg på flerspilleropplevelser før, men lover at studioet vet at de har "alt å bevise".

Det er ingen ord om når vi får se mer av denne flerspilleropplevelsen, eller hva det faktisk er. Skytespill? Strategi? Hvem vet? Alt vi vet er at det kommer, og det samme gjelder Star Wars Eclipse, som fikk nok en håpefull, men vag oppdatering. "Selvfølgelig fortsetter utviklingen av Star Wars: Eclipse, og vi er ivrige etter å dele mer med deg i fremtiden," skriver Cage.

OPPDATERING: Vi vet nå hva spillets tittel og konsept er. Quantic Dream har avslørt via en pressemelding at studioet har jobbet med Spellcasters Chronicles, et 3v3 actionstrategispill som vil debutere på PC innen utgangen av 2025 via en lukket betaversjon. Sjekk ut traileren nedenfor :