Detroit ser røft ut i ny Robocop: Rogue City-trailer

Etter to utsettelser ble det nylig avslørt at Robocop: Rogue City lanseres 4. november, og denne gangen ser det virkelig ut til at utvikleren Teyon og utgiveren Nacon kommer til å levere varene.

Nå har vi fått en presentasjonsvideo av Robocops hjemby, Detroit, og hvis du syntes det så røft ut på film - vent til du ser hva som venter deg i spillet. Utviklerne skriver at "kriminaliteten florerer mens byen ligger på ruinens rand, folk kjemper om smuler mens andre lever et ekstravagant liv i luksus", så det ser ut til at Robocop får det travelt når Robocop: Rogue City kommer.