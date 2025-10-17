Gamereactor

Assetto Corsa Rally

Dette er alle bilene som er bekreftet for Assetto Corsa Rally

Early Access-versjonen av den kommende hardcore rallysimulatoren vil inneholde seks biler.

Vi fant ut i morges (Sim Racing Expo 2025 har nettopp startet) at Kunos og nye utviklere Supernova Games har jobbet lenge med en rallysimulator basert på det som kanskje er den beste bilfysikken i noe racingspill noensinne, fra Assetto Corsa, og at den vil bli rullet ut i Early Access 13. november. I den tidlige versjonen vil det være fire forskjellige baner fordelt på to land (Wales og Frankrike) og seks biler. Nå vet vi hvilke biler det er.

HQ

- Alfa Romeo Giulia Sprint GTA
- Citroen Xsara 2003
- Fiat 131 Abarth 1976
- Hyundai i20 Rall2 2021
- Lancia Delta HF Integrale Evoluzione 1992
- Peugeot 208 Rally4 2020

