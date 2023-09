Dette er alle endringene som kommer til Cyberpunk 2077 og Phantom Liberty

HQ

Cyberpunk 2077s Phantom Liberty-utvidelse er bare noen uker unna, og 26. september er det julaften for alle fans av dystopiske fremtidsvisjoner. Dette vil bety en hel rekke ganske heftige endringer for Cyberpunk 2077, selv om du velger å ikke investere dine hardt opptjente penger i utvidelsen, og CDPR har rett og slett kalt dette Update 2.0.

Gratisoppdateringen byr blant annet på helt ny kampatferd for NPC-er, et oppgradert ferdighetssystem, forbedringer i grensesnittet, nye radiostasjoner og musikk, et nytt system for hvordan politiet i spillet fungerer, flere gadgets og cyberware og mye, mye mer.

Den betalte oppdateringen, Phantom Liberty, inneholder alt det ovennevnte pluss mye mer, og både den og Update 2.0 vil bli utgitt til PC, PS5 og Xbox Series. De har klokelig nok valgt å hoppe over den gamle konsollgenerasjonen.

Kommer du til å begynne å spille Cyberpunk 2077 igjen når utvidelsen kommer 26. september?