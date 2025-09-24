Gamereactor

  Norsk

Gamereactor
Bilar
Gran Turismo 7

Dette er de nye bilene i septemberoppdateringen Gran Turismo 7

Fem nye biler og en håndfull ekstrautstyr blir lagt til,

HQ

September-oppdateringen til Gran Turismo 7 er å regne som 1.63, og som alltid er fem nye biler inkludert i den filen sammen med en rekke nye "locations" for spillets populære fotomodus. For alle som hadde forventet flere rene racerbiler, vil dette nok komme som en stor skuffelse, ettersom september i Gran Turismo 7 tilsynelatende rimer på kjedsomhet. Her er de kommende bilene i 1.63 :

- Hyundai ELANTRA N '23
- MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R '25
- Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
- Toyota Land Cruiser FJ40V '74
- Toyota RAV4 Adventure '20

