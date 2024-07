Dette er HoYoverses viktigste inspirasjonskilder for å skape Zenless Zone Zero

HQ

HoYoverse fortsetter å utforske og utvide action-RPG-universet med Zenless Zone Zero. En tittel som beveger seg bort fra fantasy- og romfarts-sci-fi som i Genshin Impact og Honkai: Star Rail, og over i en cyberpunk-miljø med flytende kamper.

Som vanlig i sine siste utgivelser opprettholder HoYoverse en anime-estetikk mens de innoverer i gameplay, og for ZZZ valgte de ARPG. Og hvilket bedre actionspill å hente inspirasjon fra enn Devil May Cry. Dette ble anerkjent av produsenten Zhenyu Li i et intervju med Game Watch. Li ønsket å formidle den samme følelsen av spenning i Zenless Zone Zero som vi opplevde med Dante i DMC.

Temaet med innflytelse sluttet ikke der, for i den kunstneriske utformingen av de futuristiske bymiljøene som ZZZ foregår i, har Li også latt seg inspirere av animeserien Neon Genesis Evangelion og den narrative utviklingen av den.

Zenless Zone Zero ZZZ kommer til PC, PS5 og mobile enheter 4. juli som en gratis å spille-tittel. Kommer du til å prøve det?