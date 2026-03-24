Dette er hva du kan forvente av Rainbow Six: Siege X Europe MENA League Kickoff-turnering

Etter Six Invitational 2026 som skjedde i februar, er det nå nesten på tide at sesongen 2026-27 av konkurrerende Rainbow Six: Siege X begynner. For dette formål har Ubisoft avslørt planene for de forskjellige regionale Kickoff-turneringene, og i henhold til Europe MENA League (EUL), her er hva du kan forvente.

Handlingen starter 30. mars når gruppefasen for arrangementet begynner. Da blir de 10 deltakende lagene delt inn i to grupper, som er organisert slik :

Gruppe A:



Fnatic



Shifters



G2 Esports



GiggioLetti



Virtus.pro



Gruppe B:



Geekay Esports



Team Secret



Team Falcons



Twisted Minds



Ex-Team Secret Academy



Herfra vil de to gruppene spille fem runder med kamper fordelt mellom 30. mars og 8. april, der de fire beste lagene fra hver gruppe (så bare ett lag per gruppe vil bli eliminert etter denne fasen) vil gå videre til sluttspillet. Ser vi på gruppespillet, har disse blitt avslørt.

Runde 1: 30. mars



Gruppe A Kamp 1 (18:00 CEST) - Shifters vs GiggioLetti



Gruppe B Kamp 1 (19:00 CEST) - Geekay Esports vs Ex-Team Secret Academy



Gruppe A Kamp 2 (20:00 CEST) - Fnatic vs Virtus.pro



Gruppe B Kamp 2 (21:00 CEST) - Team Secret vs Twisted Minds



Runde 2: 31. mars



Gruppe A Kamp 1 (18:00 CEST) - Fnatic vs GiggioLetti



Gruppe B Kamp 1 (19:00 CEST) - Geekay Esports vs Twisted Minds



Gruppe A Kamp 2 (20:00 CEST) - Virtus.pro vs G2 ESPORTS



Gruppe B Kamp 2 (21:00 CEST) - Ex-Team Secret Academy vs Team Falcons



Runde 3: 6. april



Gruppe A Kamp 1 (18:00 CEST) - GiggioLetti vs G2 ESPORTS



Gruppe B Kamp 1 (19:00 CEST) - Team Falcons vs Twisted Minds



Gruppe B Kamp 2 (20:00 CEST) - Geekay Esports vs Team Secret



Gruppe A Kamp 2 (21:00 CEST) - Fnatic vs Shifters



Runde 4: 7. april



Gruppe B Kamp 1 (18:00 CEST) - Twisted Minds mot Ex-Team Secret Academy



Gruppe B Kamp 2 (19:00 CEST) - Team Falcons vs Team Secret



Gruppe A Kamp 1 (20:00 CEST) - G2 ESPORTS vs Shifters



Gruppe A Kamp 2 (21:00 CEST) - Virtus.pro vs GiggioLetti



Runde 5: 8. april



Gruppe B Kamp 1 (18:00 CEST) - Team Secret mot Ex-Team Secret Academy



Gruppe B Kamp 2 (19:00 CEST) - Team Falcons vs Geekay Esports



Gruppe A Kamp 1 (20:00 CEST) - G2 ESPORTS vs Fnatic



Gruppe A Kamp 2 (21:00 CEST) - Shifters vs Virtus.pro



Etter sluttspillet vil de fire beste lagene, de som når de øvre og nedre finalene, hver sikre seg plasser i Salt Lake City BLAST R6 May Major, med disse fire som EUL-representanter for det internasjonale arrangementet. Du kan se hvordan sluttspillbraketten er ordnet nedenfor, med sluttspillet som skjer mellom 13. og 17. april, der vinneren drar hjem med $ 12,000.