Dette er hva du kan forvente av Rainbow Six: Siege X Europe MENA League Kickoff-turnering
Handlingen starter så snart som neste uke og vil omfatte et gruppespill før en sluttspillfase, der Salt Lake City Major-plasser står på linjen.
Etter Six Invitational 2026 som skjedde i februar, er det nå nesten på tide at sesongen 2026-27 av konkurrerende Rainbow Six: Siege X begynner. For dette formål har Ubisoft avslørt planene for de forskjellige regionale Kickoff-turneringene, og i henhold til Europe MENA League (EUL), her er hva du kan forvente.
Handlingen starter 30. mars når gruppefasen for arrangementet begynner. Da blir de 10 deltakende lagene delt inn i to grupper, som er organisert slik :
Gruppe A:
- Fnatic
- Shifters
- G2 Esports
- GiggioLetti
- Virtus.pro
Gruppe B:
- Geekay Esports
- Team Secret
- Team Falcons
- Twisted Minds
- Ex-Team Secret Academy
Herfra vil de to gruppene spille fem runder med kamper fordelt mellom 30. mars og 8. april, der de fire beste lagene fra hver gruppe (så bare ett lag per gruppe vil bli eliminert etter denne fasen) vil gå videre til sluttspillet. Ser vi på gruppespillet, har disse blitt avslørt.
Runde 1: 30. mars
- Gruppe A Kamp 1 (18:00 CEST) - Shifters vs GiggioLetti
- Gruppe B Kamp 1 (19:00 CEST) - Geekay Esports vs Ex-Team Secret Academy
- Gruppe A Kamp 2 (20:00 CEST) - Fnatic vs Virtus.pro
- Gruppe B Kamp 2 (21:00 CEST) - Team Secret vs Twisted Minds
Runde 2: 31. mars
- Gruppe A Kamp 1 (18:00 CEST) - Fnatic vs GiggioLetti
- Gruppe B Kamp 1 (19:00 CEST) - Geekay Esports vs Twisted Minds
- Gruppe A Kamp 2 (20:00 CEST) - Virtus.pro vs G2 ESPORTS
- Gruppe B Kamp 2 (21:00 CEST) - Ex-Team Secret Academy vs Team Falcons
Runde 3: 6. april
- Gruppe A Kamp 1 (18:00 CEST) - GiggioLetti vs G2 ESPORTS
- Gruppe B Kamp 1 (19:00 CEST) - Team Falcons vs Twisted Minds
- Gruppe B Kamp 2 (20:00 CEST) - Geekay Esports vs Team Secret
- Gruppe A Kamp 2 (21:00 CEST) - Fnatic vs Shifters
Runde 4: 7. april
- Gruppe B Kamp 1 (18:00 CEST) - Twisted Minds mot Ex-Team Secret Academy
- Gruppe B Kamp 2 (19:00 CEST) - Team Falcons vs Team Secret
- Gruppe A Kamp 1 (20:00 CEST) - G2 ESPORTS vs Shifters
- Gruppe A Kamp 2 (21:00 CEST) - Virtus.pro vs GiggioLetti
Runde 5: 8. april
- Gruppe B Kamp 1 (18:00 CEST) - Team Secret mot Ex-Team Secret Academy
- Gruppe B Kamp 2 (19:00 CEST) - Team Falcons vs Geekay Esports
- Gruppe A Kamp 1 (20:00 CEST) - G2 ESPORTS vs Fnatic
- Gruppe A Kamp 2 (21:00 CEST) - Shifters vs Virtus.pro
Etter sluttspillet vil de fire beste lagene, de som når de øvre og nedre finalene, hver sikre seg plasser i Salt Lake City BLAST R6 May Major, med disse fire som EUL-representanter for det internasjonale arrangementet. Du kan se hvordan sluttspillbraketten er ordnet nedenfor, med sluttspillet som skjer mellom 13. og 17. april, der vinneren drar hjem med $ 12,000.