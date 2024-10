Dette er hva som venter deg på PUBG: Battlegrounds i 2025

HQ

Selv om det fortsatt er planlagt flere store turneringer for konkurransesesongen 2024 PUBG: Battlegrounds, inkludert premieren Global Championship i desember, har Krafton allerede kunngjort og bekreftet kalenderen og planene for sesongen 2025.

Bekreftet i et blogginnlegg, avslører veikartet at sesongen starter i mars med Regional Series arrangementer, og vil deretter bli fulgt opp med Series 7 og 8 eller PUBG Global Series i henholdsvis april og mai. Etter dette kommer PUBG Nations Cup i juni, før flere Regional Series i juli, og en tom augustmåned, kanskje for å gi plass til et Esports World Cup -arrangement? I september kommer så mer Regional Series, før Series 9 og 10 av Global Series i oktober og november, og til slutt Global Championship i desember igjen.

Som en del av denne neste sesongen har Krafton kunngjort at de nåværende 10 partnerteamene vil bli evaluert og vurdert som nye kandidater for å "holde partnerpoolen dynamisk og konkurransedyktig". Vi får vite nøyaktig hvem som blir partnerteamene i 2025 når utvelgelsesprosessen er ferdig i februar.

Ta en titt på det komplette veikartet nedenfor.