Dette er sanksjonene og bøtene for å ha forårsaket et fysisk slagsmål i en NBA-kamp NBA kunngjorde sanksjonene til spillerne som var involvert i slagsmålet under kampen mellom Houston Rockets og Miami Heat.

HQ Tidligere denne uken resulterte en slåsskamp mellom Amen Thompson (fra Houston Rockets) og Tyler Herro (fra Miami Heat) i et slagsmål som involverte flere spillere og til og med managere under en NBA-kamp den 30. desember. Øyeblikket, som ble fanget opp av kameraene, viste hvordan Thompson grep Herro i skjorten og kastet ham i bakken. Kampen ble gjenopptatt, men flere av spillerne ble utvist, og NBA kunngjorde at de ville bli straffet. Senere bekreftet basketballforbundet straffene. Thompson, mannen som startet slåsskampen, har blitt suspendert i to kamper uten lønn. Terro Rozier, som var med i krangelen, ble også utvist med én kamp uten lønn. På den andre siden, Houston Rockets, var sanksjonene "mindre alvorlige", ettersom de kun er økonomiske. Herro og Jalen Green ble ilagt bøter på henholdsvis 25 000 dollar og 35 000 dollar. Den største boten gikk til Rockets' hovedtrener Ime Udoka, som må betale 50 000 dollar for å ha fornærmet en kampfunksjonær verbalt og for ikke å ha forlatt banen i tide etter sin tekniske foul og utvisning. NBA.com