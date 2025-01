Dette er spilleren Real Madrid-fansen gir skylden for de siste nederlagene

HQ

Real Madrid har et stort defensivt problem. Og franske Aurélien Tchouaméni får mesteparten av skylden for Real Madrids siste nederlag, spesielt 5-2 mot FC Barcelona forrige uke. Trener Carlo Ancelotti har valgt å bruke ham som midtstopper i stedet for midtbanespiller, for å kompensere for Alaba og Militaos fravær.

Med andre ord overlater han det meste av det defensive arbeidet til en spiller som ikke er vant til den posisjonen, og som flere ganger har bevist at han ikke er god nok der, spesielt mot rivaler som presser mye mer, som FC Barcelona.

Til tross for generelt gode resultater mot svakere lag, har Real Madrid hatt det vanskelig mot sterkere rivaler denne sesongen, og fansen begynner å bli desperate. Selv om Tchouaméni får mye av skylden, gir de fleste fansen ham i realiteten en liten pause og legger skylden på på den italienske treneren, som satser på ham i midtforsvaret i stedet for den egenutviklede Raúl Asencio, som har vist gode prestasjoner, men som vanligvis bare spiller som innbytter.

Det blir interessant å se om Ancelotti ombestemmer seg resten av sesongen. Noen kritikere mener at Ancelotti satser hardt på Tchouameni for å kompensere for den høye prisen han betalte for ham i 2022 (80 millioner euro), som er for høy for en spiller som ikke har prestert på det nivået. Samtidig ryktes det at lag som Liverpool, Manchester City og PSG er interessert i å signere ham i sommerens overgangsvindu...