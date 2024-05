Dette er Starfield sitt splitter nye kartsystem

HQ

En ting mange klaget over ved lanseringen av Starfield tidlig i fjor høst, var at det ikke fantes noen nyttige kart over stedene vi fikk besøke, ikke minst i storbyene. Dette gjorde det ofte vanskelig å navigere.

Men når den store oppdateringen - som vi tidligere har fortalt om - til Starfield slippes 15. mai, vil dette problemet være en saga blott. De som spiller via Steam kan allerede prøve en betaversjon av oppdateringen, og Windows Central-redaktøren deler nå en video av hvordan det nye kartsystemet i Starfield ser ut, komplett med markerte nøkkellokasjoner og muligheten til å reise raskt.

Det ser virkelig lekkert ut, og fra å ikke tilby noe i det hele tatt, kan vi nå tilsynelatende se frem til et virkelig forseggjort kartsystem.