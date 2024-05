Starfield legger til kart, 60 fps på Xbox Series X, vanskelighetsgrader og mer i den største oppdateringen til nå

HQ

Bethesda Game Studios har brukt månedene etter lanseringen av Starfield på å lytte til tilbakemeldingene våre og lovet at mange av ønskene våre vil bli oppfylt i fremtidige oppdateringer. Vi har sett noen små eksempler på dette, men den største og viktigste hittil er rett rundt hjørnet.

Todd Howard og gjengen avslører at Starfield vil få sin hittil største oppdatering den 15. mai, men at PC-spillere kan teste den allerede nå takket være Steam Beta. Jeg vedder på at mange av dere vil dra nytte av det alternativet, ettersom denne oppdateringen inkluderer svært etterspurte ting som detaljerte bykart, vanskelighetsgrader og en Ship Decoration-modus til skipets interiør. Xbox Series X-eiere (vil ikke være tilgjengelig på Series S) kan også se frem til skjerminnstillinger som lar oss velge mellom 30 og 60 FPS (og 40 hvis du har en VRR-skjerm). Det høres ut som om vi ikke bør forvente at det kjører med feilfrie 60 bilder per sekund, for utviklerne bemerker at det kan oppstå skjermrivning når du spiller med den høyeste bildefrekvensen.

Dette er bare noen av høydepunktene. Oppdateringen vil også komme med en hel galakse av feilrettinger som du kan finne oppført i lenken ovenfor. Du kan se hvordan de nye kartene og mer ser ut i videoen nedenfor.