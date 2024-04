Dette fanskapte Batman Beyond-konseptet får oss til å ønske oss en fullverdig film

HQ

Tidligere i år ble det avslørt at produsentene bak Spider-Verse henvendte seg til DC og Warner Bros. med ønske om å lage et Batman Beyond-prosjekt. Selv om dette ble avvist av produksjonsgiganten gjorde konsepttegningene oss veldig begeistret for hva som kunne ha skjedd. Det har tilsynelatende også inspirert noen til å lage en kort snutt av hvordan en animasjonsfilm basert på Batman Beyond kunne ha sett ut.

YouTube-skaperen Vehgeto har delt en kort filmsnutt av hvordan en ny Batman Beyond-animasjonsfilm kan se ut, og i likhet med konsepttegningene vi så tidligere gir den oss håp om at vi får se noe som blir realisert i sin helhet i fremtiden. I videoen nedenfor kan du se en forsmak på et Batman-eventyr i en mørk, neonfarget fremtid.

Får dette deg til å ønske deg en film på Batman Beyond enda mer?