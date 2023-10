Dette kan være Super Marios nye stemme

HQ

Det var en stor nyhet da det i august ble avslørt at Charles Martinet etter tre tiår (han begynte faktisk før Super Mario 64 ble utgitt) skulle erstattes som Marios stemme.

Det første spillet der vi får høre Marios nye stemme er Super Mario Bros. Wonder, men Nintendo har ikke avslørt hvem som har fått æren av å spille tidenes mest berømte videospillikon. Men nå tror vi at vi vet hvem det er takket være IMDb. På den offisielle siden for spillet er alle skuespillerne i Super Mario Bros. Wonder nå listet opp, og Brian Hull skal visstnok spille Mario og Luigi. Før du sier "hvem?", kan vi legge til at vi heller ikke var kjent med navnet, ettersom han stort sett har gjort små stemmeskuespillerroller tidligere, med Dracula i Hotel Transylvania: Transformania som hans kanskje største innsats.

Det er også andre navn oppført på IMDb, som Kenny James som Bowser og Samantha Kelly som Peach (roller de har spilt mange ganger før).

Super Mario Bros. Wonder lanseres eksklusivt for Switch 20. oktober, og vi gleder oss virkelig til å høre Marios nye stemme. Hvis Brian Hull er den utvalgte skuespilleren, noe som ikke er offisielt bekreftet, synes du det høres ut som et godt valg?