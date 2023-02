Dette skjer hvis du ringer nummeret fra Super Bowl-annonsen The Super Mario Bros. Movie

HQ

Gårsdagens Super Bowl-reklamer brakte mye flott innhold for kommende filmer, spill og mer, men en annonse som har tatt internett med storm er klippet for The Super Mario Bros Movie.

Med en veldig meta rørleggerannonse for brødrenes virksomhet slutter Super Bowl-klippet med både et nummer og et nettsted som angivelig er knyttet til Super Mario Bros. Plumbing.

Hvis du ringer nummeret vil du kunne høre dulcettonene til Charlie Days Luigi, som dessverre ikke sitter ved telefonen 24 timer i døgnet og venter på å snakke med fansen. Han legger igjen en nydelig telefonsvarer skjønt, som forteller deg alt du trenger å vite om Super Mario Bros Plumbing.