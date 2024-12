Dette var årets beste mål, ifølge FIFA Awards

HQ

I går kunngjorde FIFA The Best 2024, prisene til den beste spilleren, keeperen og treneren i fotball for menn og kvinner. Vinícius Jr. fikk endelig det han alltid har ønsket seg, etter skuffelsen med Ballon d'Or.

I tillegg til de individuelle prisene var det også to andre spesialpriser. FIFA Puskás Award anerkjenner sesongens "beste" mål, bedømt ut fra hvor estetisk betydningsfulle eller "vakre" de har vært. Det er til ære for den ungarske Real Madrid-spilleren Ferenc Puskás, på 50- og 60-tallet.

Fra og med i år har FIFA også innført FIFA Marta Award, som anerkjenner det samme, men på kvinnefotball, til ære for Marta Vieira da Silva, spissen på Brasils landslag fra 2002 til 2024.

Puskás Award 2024 ble vunnet av Alejandro Garnacho, med et overheadspark i Manchester Uniteds 1-0-seier over Everton i Premier League i mars 2024. Du kan se det nedenfor.

Den første Marta-prisen ble vunnet av ingen ringere enn Marta selv, i en vennskapskamp mellom Brasil og Jamaica. Hun er 38 år og spiller for tiden på Orlando Pride.

Det var elleve nominerte mål i begge kåringene. Du kan enkelt se dem alle på disse Twitter-trådene av FIFA Women's World Cup og på det offisielle nettstedet.