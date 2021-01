Dette var de mest omtalte spillene på Twitter i 2020

Du ser på Annonser

Twitter har igjen havnet i hardt vær av diverse grunner, men det hopper vi elegant over her og fokuserer i stedet på spill. Og akkurat dét ble det også twitret mye om i fjor. Faktisk å mye som totalt to milliarder ganger.

På Twitters offisielle blogg kan man lese at det representerer en stigning på 75% i forhold til året før, hvilket i høy grad sannsynligvis skyldes pandemien.

Det aller mest omtalte spillet blant de mange innleggene er Animal Crossing: New Horizons, som nok en gang vitner om spillets enorme popularitet.

Landet som tweetet mest om gaming var Japan, hvilket gjenspeiler seg i listen over de mest omtalte spillene i 2020, som du kan se på bildet under.