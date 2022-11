Deus Ex GO, Hitman Sniper og mer blir ikke spillbare lenger i januar

HQ

I starten av måneden kunngjorde plutselig Embracer Group at de hadde bestemt seg for å legge ned Studio Onoma bare tre uker etter å ha skiftet navn på det som før het Square Enix Montreal. Slikt får selvsagt konsekvenser for spill studioet har gitt oss gjennom årene.

Studio Onoma forteller at både Deus Ex GO, Arena Battle Champions, Hitman Sniper: The Shadows og Space Invaders: Hidden Heroes legges ned den 4. januar. Som en oppladning til dette fjernes spillene fra butikker den 1. desember, mens det ikke blir mulig å kjøpe spillenes valuta med umiddelbar virkning. Utviklerne poengterer derfor at det er lurt å bruke opp valutaen du eventuelt har siden denne ikke vil refunderes.