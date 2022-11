Square Enix Montreal legges ned bare seks måneder etter oppkjøp

HQ

I morgen har det gått nøyaktig seks måneder siden Square Enix solgte tre av de vestlige utviklerstudioene sine til Embracer og det har bare gått tre uker siden ett av disse, Square Enix Montreal, skiftet navn til Studio Onoma, så man skulle tro at det mest var fryd og gammen nå. Sannheten viser seg å være noe helt annet.

Bloombergs Jason Schreier avslører at Embracer faktisk har bestemt seg for å legge ned Studio Onoma, noe som betyr at omtrent 200 personer har blitt sagt opp eller flyttet over til Eidos Montreal. En av grunnene til sistnevnte er at Marvel's Guardians of the Galaxy-skaperne har blitt hyret inn av Xbox til å hjelpe til med utviklingen av Fable. Dermed er det to tidligere Square Enix studioer som lager Xbox-eksklusive spill siden Marvel's Avengers- og Tomb Raider-skaperne i Crystal Dynamics lager Perfect Dark sammen med The Initiativ, men det viktigste her er vel at svenskene i Embracer tydeligvis bare var opptatt av å fingrene i franchiser som Deus Ex, Hitman og Tomb Raider i stedet for de talentfulle utviklerne.