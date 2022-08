Deus Ex kommer nok ikke tilbake på veldig mange år, om i det hele tatt

HQ

Til tross for at vi så sent som i juni fikk høre at et nytt Deus Ex i alle fall er såpass langt unna at Elias Toufexis ikke har blitt hyret inn som Adam Jensen igjen går det stadig rykter om et nytt spill i serien. Forhåpningene om mer fra serien ble enda sterkere hos mange da Giant Bombs Jeff Grubb hevdet at utviklerne i Eidos Montreal ønsker å lage et nytt Deus Ex nå som Square Enix er ute av bildet. Om det faktisk skjer blir det eventuelt om veldig mange år hvis det canadiske studioet skal ta seg av det.

Bloombergs Jason Schreier avslører tross alt at Eidos Montreal lager et helt nytt spill uten sammenheng med en franchise i disse dager, så med tanke på at studioet ga oss Marvel's Guardians of the Galaxy i fjor og ikke er gigantisk vil det ta lang tid før et nytt Deus Ex kommer fra den kanten.