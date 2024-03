Deus Ex: Mankind Divided og The Bridge er gratis neste uke på Epic Games Store

HQ

Epic Games Store tilbyr Deus Ex: Mankind Divided og The Bridge gratis neste uke fra og med 14. mars. Begge titlene kan innløses i en uke frem til det neste settet med freebies i butikken avsløres.

Deus Ex: Mankind Divided ble utgitt i 2016 og er den femte og siste delen i den langvarige sci-fi-serien. Spillet er en direkte oppfølger til Deus Ex: Human Revolution fra 2012 og lar spillerne igjen ta over rollen som den cyberaugmenterte hovedpersonen Adam Jensen. Du kan lese anmeldelsen vår av spillet her.

The Bridgeer derimot et svart-hvitt puslespill som sies å "revurdere dine forestillinger om fysikk og perspektiv". Spillet ble opprinnelig utgitt i 2013 og inneholder 48 unike gåter som krever at spillerne finner innovative løsninger.