Deus Ex Remaster kunngjort av Aspyr og Eidos-Montréal

Deus Ex, det originale spillet i RPG-serien skapt av Warren Spector hos Ion Storm, vil bli utgitt på nytt neste år, med en remaster-utgave laget av Aspyr, for å feire 25-årsjubileet for spillet (selv om spillet vil lanseres litt senere, 5. februar 2026.

Spillet er laget i samarbeid med Eidos-Montréal, studioet som relanserte Deus Ex med Human Revolution (2011) og Mankind Divided (2016), og som for tiden jobber med Fable og Grounded 2.

Spillet vil ha modernisert grafikk og livskvalitetsforbedringer, men ellers er det ikke en stor visuell oppgradering, i tråd med andre Aspyr-titler: de forbedrer grafikken litt, men spillet ser fortsatt stort sett ut som et spill fra 2000 (eller slik du husker at spill så ut for 25 år siden).

Du kan se traileren Deus Ex Remastered nedenfor. Det har allerede skapt diskusjon om grafikken og hvor gammeldags den ser ut. Hva synes du om Deus Ex Remastered?