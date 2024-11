Deus Ex-skaperen har ingen anelse om hvorfor Embracer drepte serien

HQ

Selv om Deus Ex kanskje ikke har kommet med en nyutgivelse på mer enn noen få år nå, føles det fortsatt som en relevant og elsket franchise. Spesielt for skaperen Warren Spector, som mener at det fortsatt er en fremtidsrettet spillserie i dag.

I en samtale med PCGamer avslørte Spector at han ikke vet hvorfor Embracer drepte et oppfølgerprosjekt som var under utvikling i to år. "Jeg har virkelig ingen anelse om hvorfor Embracer ville forlate Deus Ex-franchisen, i det minste for nå," sa han. "Slik jeg ser det, er spilltilnærmingen fortsatt relevant, men verdenen og situasjonen trenger en oppdatering."

Deus Ex var ganske revolusjonerende da det kom ut, og tok opp temaer som kunstig intelligens, konspirasjoner, terrorisme og mye mer. I dag mener Spector at det kan bli tolket på feil måte. "Ærlig talt, hvis noen hadde laget Deus Ex i dag, ville det kanskje blitt oppfattet som en dokumentar. Jeg ville ikke laget Deus Ex igjen slik det var i 2000, da det kunne leses som en troverdig fantasi."