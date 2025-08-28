Deux Ex: Mankind Divided-komponist slipper en haug med ny musikk som aldri ble brukt til spillet

HQ

Selv om det er uklart om vi noen gang vil få et nytt kapittel i Deus Ex -serien, er det fortsatt mange som er lidenskapelig opptatt av spillserien, og som ofte ønsker å gi oss et innblikk i hva som gikk med til å lage prosjektene.

Det siste på denne fronten kommer fra komponisten Sascha Dikiciyan, som nå har gitt ut en haug med ny musikk som han opprinnelig laget til spillet og dets DLC-er, men som til slutt aldri ble brukt.

Alt dette kommer som en del av et nytt album på komponistens Bandcamp-side (takk, VGC), som går under navnet Fragment of the Machine (Data Archive Vol. 1). Det inneholder 10 spor fra Deus Ex: Mankind Divided, inkludert musikk som ble laget for film, trailere, klubber i spillet, utkast, ideer og til og med demoer.

Om hvorfor Dikiciyan, som går under navnet Sonic Mayhem, bestemte seg for å gi ut disse sporene nå, forklarer han: "Med denne samlingen har du direkte tilgang (på en måte) til lydharddisken min. Disse lydfilene kommer direkte fra min originale harddisk, komplett med de autentiske arrangementsnavnene jeg ga dem den gangen. Noen er umikset, umastret og til og med uferdige. Flere av disse sporene er alternative varianter eller tidlige betaversjoner som aldri kom med i det endelige spillet. Etter å ha sett hvor mye folk fortsatt forbinder med det universet, ønsket jeg å dele dem som en gave til fellesskapet før utgivelsen av Metal Eden."

Når det gjelder Metal Eden, er Dikiciyan også tilknyttet det kommende prosjektet som komponist, og spillet skal etter planen lanseres så snart som 2. september.