Devil Dinosaur og Cyclops kommer til Marvel Rivals i sesong 8

HQ

For en måned siden dykket vi inn i Marvel Rivals sesong 7, og nå er vi allerede i gang med spillets åttende sesong, Sins of Alchemax. Ved å bringe en dinosaur og en av de mest ikoniske X-Men i Marvels historie til spillet ser det ut til at denne vil være en sværing.

Eller kanskje vi bare har kjøpt oss inn i den dramatiske traileren som viser sesong 8. I traileren ser vi Cyclops sprenge noen seriøst kraftige stråler fra øynene, og ikke mye av Devil Dinosaur, karakteren som faktisk blir med på listen for å starte sesong 8. Devil Dinosaur gir oss en ny Vanguard-karakter, og Cyclops er en annen duellist lagt til Marvel Rivals' line-up.

Devil Dinosaur fikk også sin første titt på gameplay, og han kommer med et nytt team-up der spillere som tar på seg The Punisher kan hoppe på ryggen til den enorme øglen. Det hele starter den 15. mai, også kjent som denne fredagen.

HQ