Devil May Cry 5 når 10 millioner solgte eksemplarer

Capcom har ikke sett ut til å bomme mye de siste årene, og har levert hit etter hit og hatt en enorm vekst år etter år. Suksessen kan spores helt tilbake til 2019, da Devil May Cry 5 kom og fanget manges oppmerksomhet.

Hopp tilbake til i dag, og Devil May Cry 5 fortsetter å være en massiv suksess, så mye at spillet nettopp har blitt en 10 millioner selger. Jepp, det har overgått en terskel de fleste spill bare kan drømme om å nå, og det tok bare seks år å gjøre det.

Dette ble bekreftet av Capcom i en pressemelding, der det står: "Som et resultat av spillets spennende action, og på grunn av innsatsen for å øke merkevarebevisstheten ved å utnytte tittelen utover omfanget av videospill, inkludert TV-adapteringer, har tittelen nå oversteget 10 millioner enheter i kumulativt salg over hele verden."

Capcom bemerker også at Devil May Cry -serien nå er oppe i over 33 millioner solgte enheter, noe som betyr at DMC5 står for nesten en tredjedel av seriens salg.