Devil May Cry 5-skuespiller sier at Dante kommer til Super Smash Bros.

Super Smash Bros. Ultimate har vært en kjempesuksess, og en stor del av interessen går på hvilke gjestekarakterer Nintendo neste gang vil tilføye. Vi har fått Joker fra Persona 5, Hero fra Dragon Quest, Banjo-Kazooie og Terry Bogard.

Men hvem blir neste? Det ser ut til at vi har svaret på det nå. Brian Hanford, som har stemmen til karakteren V i Devil May Cry 5, deltok nylig i en podcast, og her indikerte han at han ønsker å se V i Nintendos Super Smash Bros. Ultimate, men at hans karakter er for ny til dette.

"This is what kills me about it. (V is) a new character. So I'm not in the DMC lore enough to ever be considered for Super Smash," sa han.

"To be part of Marvel vs. Capcom or Super Smash Bros. would be huge, which is what Dante is going to be."

Det er den siste kommentaren hans som vekker oppsikt, da den indikerer at Dante kommer til Nintendos slåssespill, kanskje som den femte karakteren i Fighters Pass?

Dette er naturligvis ikke en direkte bekreftelse, men Hanford virker ganske selvsikker med denne informasjonen.

Ønsker du å se Devil May Cry-figurer i Super Smash Bros. Ultimate?

