Devolver Digital skal utgi fem uannonserte titler i 2021

Utgiveren Devolver Digital, som blant annet har gitt ut kanonspill som Ape Out, Katana Zero, My Friend Pedro, Downwell, Hotline Miami og mange flere, har nylig gått ut med litt interessant informasjon.

"Which of the five unannounced Devolver Digital games releasing next year is your most anticipated?" kunne vi lese på deres offisielle Twitter-konto her om dagen.

Vi vet allerede at Devolver kommer til å gi ut fem allerede annonserte titler i 2021, deriblant Loop Hero, Shadow Warrior 3 og Card Shark, men tweeten forteller at vi nå har ytterligere fem ukjente spill i vente dette året. Hva slags spill håper du på?