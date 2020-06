Diablo 4 prøver ut ny multiplayer, nye kameravinkler og mer

Da Blizzard offentliggjorde Diablo IV lovet de å gi oss jevnlige oppdateringer om utviklingen slik at vi blant annet får en indikasjon på hvordan arbeidet går og kan gi tilbakemeldinger om ulike ting. Nå har vi fått en ny, og det er tydelig at utviklerne ønsker å prøve mye nytt.

I oppdateringen får vi blant annet vite at de foreløpig veksler mellom tre ulike måter å fortelle historien på. Om det bare er relativt korte samtaler med vanlige figurer vil kameraet gå litt nærmere og vise ganske simple animasjoner, men fortsatt være isometrisk. Når det derimot er mer komplekse diskusjoner vil figurenes bevegelser og animasjoner være skapt for hånd slik at de får fremhevet alvoret og spesifikke detaljer. Bildet under viser en tidlig utgave av dette.

Til slutt har vi selvsagt seriens filmatiske sekvenser med høye produksjonsverdier for de aller viktigste og heftigste øyeblikkene. Denne gangen vil de være i sanntid slik at figuren du bruker ser ut som den skal.

Når det gjelder selve gameplayet visste vi allerede at deler av spillet vil være mer åpent for utforskning enn forgjengerne, og det viser seg at det ikke blir småtteri heller. De som fokuserte på historien brukte i gjennomsnitt halvparten så lang tid på å fullføre testen enn de som utforsket verdenen ved å gjøre sideoppdrag, lete etter skjulte skatter, lage seg ting, kjempe mot andre spillere og ikke minst bryne seg på det nye Camps-systemet. Sistnevnte handler enkelt sagt om å beseire fiender i baser slik at vennligsinnede grupper kan flytte inn og gjøre det til et waypoint. Disse vil by på en liten bakgrunnshistorie for å blant annet forklare hvorfor akkurat disse fiendene har kontroll i området. Utviklerne forteller blant annet om en by hvor en forbannelse har gjort innbyggerne til salt, mens et annet eksempel er en hjemsøkt krypt hvor en ånd tar kontroll over kroppene til en haug med udøde.

Multiplayeren har de selvsagt tenkt ganske mye på siden dette er noe mange frykter vil gjøre Diablo IV helt annerledes enn resten av serien. Heldigvis høres det ut som om de prøver å finne en fin blanding av nytt og gammelt ved å gjøre slik at du ikke vil møte andre spillere jevnlig om du ikke vil. For eksempel er Dungeons og viktige historieøyeblikk alltid private. Om du derimot er inne i en by kan det hende du møter et par stykker, mens sjansen øker betraktelig for å møte store grupper om en World Event skjer ved at en horde kannibaler prøver å innta en by eller en stor drage dukker opp. Foreløpig skal dette fortsatt føles som klassisk Diablo, så de er visst på rett vei.

Du ser på Annonser

Den litt skuffende nyheten er at spillet fortsatt ikke er i alpha-stadiet engang, så her oser det ikke akkurat lansering i 2021 engang, men kanskje tar jeg feil.