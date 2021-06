Diablo II: Resurrected viser gameplay og slippes i september

Vi ble ikke akkurat overøst med gameplay fra Diablo II-remasteren Diablo II: Resurrected da spillet ble bekreftet i februar, så flere av dere fryktet kanskje at lovnadene om en lansering før året var omme ville brytes. Det blir langt fra tilfellet.

Microsoft fikk i kveld æren av å gi oss en skikkelig gameplaytrailer fra Diablo II: Resurrected som både viser hvor mye penere denne nye utgaven blir og avslører at den slippes 23. september. Med tanke på at det bare er litt over tre måneder unna må det være lov å tro at vi da ikke får en utsettelse etter hvert.