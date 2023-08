Diablo III's siste sesong vil legge til en funksjon som fansen har ønsket seg i evigheter

HQ

Nå som Diablo IV har overtatt rampelyset fra sin forgjenger, gjør Blizzard seg klar til å ta farvel med Diablo III. Det vil begynne å gjenta tidligere sesongtemaer, men sesong 29 kommer med en stor ny solomodus.

Denne "solo self found"-modusen lar spillerne velge å ikke spille med andre, slik at de kan beholde sine egne topplister for solospill. Ettersom det å spille med en gruppe gir bonus-XP og noen andre bonuser, vil dette gi solospillere muligheten til å vise seg frem blant jevnaldrende. Det vil også være tilgjengelig i hardcore-modus.

Det kommer en rekke andre endringer i sesong 29, som beskrevet i et innlegg på Blizzards nettsted. Paragon-poeng, for eksempel, vil nå begrense hvor mye du kan øke en status med. Sjekk ut de andre store endringene her.

Kommer du til å dykke tilbake til Diablo III?