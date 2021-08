Diablo Immortal utsatt til første halvdel av 2022

Reaksjonene var ikke akkurat ekstremt positive da Diablo Immortal ble annonsert 2018. Ved å både være et mobilspill og laget av utviklere med et smådårlig rykte fryktet mange at dette ville bli søppel. Heldigvis ble mange meninger endret da enkelte fikk teste en tidlig utgave i desember, noe som gjør dagens nyhet både skuffende og gledelig.

Blizzard Entertainment og NetEase har bestemt seg for å utsette Diablo Immortal til den vage første halvdelen av 2022 slik at de får mye mer tid til å gjøre endringer og forbedringer basert på testernes tilbakemeldinger. Blant annet ønsker de å gjøre PvP-delen lettere å lære seg og forstå, samt gjøre det såkalte "endgame"-innholdet mer engasjerende og bedre. Du kan lese en mer detaljert beskrivelse av endringene her.