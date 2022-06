Diablo Immortal-skaperen kommenterer "pay to win"-kontroversen

HQ

Vi hadde mye ros å gi Diablo Immortal i vår anmeldelse, men selv om vi ikke følte oss presset til å betale penger i det, er det fortsatt urovekkende mange mikrotransaksjoner og måter man kan betale for å påvirke opplevelsen - altså "pay to win".

Fansen er spesielt opprørt fordi regissør Wyatt Cheng tidligere har sagt at Diablo Immortal ikke vil ha noen måter å skaffe eller oppgradere utstyr på ved å bruke penger. Dette ser imidlertid ut til å være en ganske tynn definisjon, siden det faktisk er mulig å bruke ekte penger for å øke sjansene for å få legendariske gjenstander. Dermed, selv om du ikke betaler direkte for fordeler, har størrelsen på lommeboken likevel en innvirkning på karakternivået ditt. Via Twitter skriver Cheng nå følgende:

Hvordan er din opplevelse av spillet så lang?