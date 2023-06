Diablo IV er tidenes raskest selgende Blizzard-spill

HQ

De av oss som har en Ultimate Edition har allerede hatt mye glede av spillet IV i noen dager, men Diablo IV ble først lansert skikkelig for noen timer siden. Det har alltid vært kontroversielt og fascinerende å gi folk som kjøper spesialversjoner av spill tidlig tilgang til dem, og de fører også til noen spesielle bragder.

For en pressemelding avslører at Diablo IV har blitt Blizzards raskest selgende spill noensinne. Litt rart å si bare timer etter utgivelsen, ikke sant? Det er tydeligvis fordi de har telt antall solgte enheter før lanseringen, men de gir oss ikke et spesifikt tall. Eller, det er ikke helt sant. Vi blir fortalt at Diablo IV har blitt spilt i 93 millioner timer, noe som er lenger enn 10 000 år, siden tidlig tilgang startet natt til fredag.