Diablo IV får sin første utvidelse i slutten av 2024

Blizzard har ikke lagt skjul på at de har store planer for Diablo IV, noe som betyr at vi har visst en stund at det finnes planer om både å støtte spillet med sesonger, slik vi har blitt kjent med, og større utvidelser.

Når vi snakker om sistnevnte, som en del av BlizzCon-åpningsseremonien, har den første Diablo IV -utvidelsen nettopp blitt annonsert, og denne er kjent som Vessel of Hatred, og skal debutere en gang i slutten av 2024.

Det finnes ingen ytterligere informasjon om utvidelsen ennå, og traileren gjør egentlig ikke så mye annet enn å avsløre at utvidelsen eksisterer.

Ta en titt på Diablo IV: Vessel of Hatred kunngjøringstraileren nedenfor.