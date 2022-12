Diablo IV fyller opp sommeren 2023 med slipp i juni

HQ

Før i tiden var sommermånedene ekstremt tørre hva lansering av nye spill angår, men dette har endret seg de siste årene. Faktisk blir sommeren 2023 tydeligvis stappfull med spennende spill.

Nattens The Game Awards-sending var nemlig fylt med spill som planlegger slipp i løpet av den kommende sommeren. For det er visst ikke nok med at Final Fantasy XVI og Street Fighter 6 slippes i juni. Nattens heftige Diablo IV-trailer bekrefter at også Blizzards etterlengtede spill lanseres den 6. juni om alt går som planlagt.