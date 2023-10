Diablo IV går helt over til Overwatch 2 i sesong 7.

HQ

Nylig rapporterte vi at Diablo IV ville krysse over med Overwatch 2 i den kommende Season 7: Rise of Darkness. Nå som den sesongen bare er noen dager unna lansering, med premiere 10. oktober, har Blizzard sluppet hele traileren for sesongen og avslørt i hvilken grad Diablo IV og Overwatch 2 kommer til å kollidere.

Ikke bare får Moira et Lilith-skin, men Pharah får et Inarius-skin, Reinhardt et Imperious-skin og Wrecking Ball et Azmodan-skin. Det blir også en ny versjon av Junkenstien's Revenge -arrangementet, som ser ut til å gjøre betydelige endringer i PvE-arrangementet og introdusere nye mekanikker som power-ups.

Bortsett fra Diablo crossover, vil sesong 7 også by på det nye Control -kartet over Samoa, en omarbeiding av Sombras evner og en plan om å endre Roadhog betydelig senere i sesongen. Hanzo vil også være mottaker av den neste Mythic Skin, med denne kjent som Onryō Hanzo. Vi har også fått vite at det kommer 17 nye Halloween-skins som kan kjøpes og låses opp.