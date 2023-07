Diablo IV har mer enn ti millioner spillere

HQ

Diablo IV ble belønnet med både gode kritikker og en tilsvarende kommersiell suksess ved lanseringen, og det ser ut til at suksesstoget har fortsatt å rulle siden da. I Activision Blizzard sin siste økonomiske resultatrapport avslører selskapet at spillet allerede har klatret over ti millioner spillere.

Ettersom spillet ikke er en del av Game Pass (eller noen lignende abonnementstjeneste) antar vi at tallet ikke er så langt fra det faktiske antallet eksemplarer spillet har solgt. Og apropos Game Pass, gjentok Blizzard nylig at spillet ikke ville bli inkludert i Game Pass. Selv om dette er noe som absolutt kan (og muligens også vil) endre seg når/hvis Microsoft kjøper Activision Blizzard vil det ikke skje før sent i år, ettersom fristen for sammenslåingen nettopp ble utsatt til oktober.